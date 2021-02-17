Казахстанцы со следующей недели смогут передавать пенсионные накопления в управляющие компании

На брифинге в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка директор департамента рынка ценных бумаг Едил Медеуов рассказал о сроках, когда казахстанцам станет доступна услуга по переводу части пенсионных накоплений под управление управляющим компаниям, передает корреспондент zakon.kz.

Отдельные управляющие компании, которые планируют управлять пенсионными активами, уже начали работу по заключению с ЕНПФ договоров на доверительное управление пенсионными активами, - сказал Медеуов.

По его словам, с начала февраля отрабатываются технические вопросы, связанные с обменом информацией и передачей пенсионных накоплений.

После заключения договоров и публикации ЕНПФ реестра управляющих компаний, вкладчик уже сможет выбрать управляющую компанию и перевести туда часть своих накоплений. На следующей неделе мы ожидаем, что вкладчикам уже будет доступна данная опция, - сообщил он.

Список компаний, в которые можно будет передать часть пенсионных накоплений:

- First Heartland Jysan Invest

- BCC Invest (дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит")

- Halyk Global Markets ("Народный Банк Казахстана")

- "Народный Банк Казахстана" Halyk Finance

- First Heartland Capital

- "Сентрас Секьюритиз"

Оксана Скибан, Нур-Султан