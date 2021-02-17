Рысь в Баянаульском нацпарке попала на видео

Рысь, гуляющую по Баянаульскому национальному парку, заснял на видео местный экскурсовод, сообщает zakon.kz.
Кадры с красавцем-хищником гид выложил в Instagram.
На одном видео рысь гуляет по заснеженному лесу, а на втором – идет к проезжей части.
Вот он, красавчик - баянаульский рысь. Они постоянно на Кочете двигаются. Просто не всегда их успеваешь запечатлеть на камеру,– говорит автор видео.
Пользователи удивились смелости автора видео, так близко подошедшему к опасной кошке. Но все восхитились красотой зверя.
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