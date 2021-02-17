Трампа хотят видеть на выборах в 2024 году

Несмотря на поражение на выборах президента США, необоснованные заявления о фальсификациях избирателей, беспорядки и два импичмента, большинство республиканцев по-прежнему выступают за сохранение Дональда Трампа у руля политической партии, передает zakon.kz.

Согласно опросу Politico 53% членов Республиканской партии хотят, чтобы Дональд Трамп снова баллотировался в президенты после окончания первого срока Джо Байдена. 59% высказались за то, чтобы он оставался на ключевом посту в парти.

Трамп, которого недавно оправдали за подстрекательство к мятежу во время импичмента в начале этого месяца, заявил, что "историческое движение за то, чтобы снова сделать Америку Великой, только началось".

Покидая Белый дом в прошлом месяце, он выступил с несколькими заявлениями, намекающими на возвращение вернуться в большую политику в ближайшие четыре года.

Низкий процент в опросе получил бывший вице-президент Майк Пенс. Несмотря на лояльность Пенса на протяжении всего срока Трампа, он попал под шквал критики за отказ отменить победу Байдена на выборах. Многие из штурмующих Капитолий скандировали "повесьте Майка Пенса".

Опрос был проведен сразу после оправдания Трампа на процессе импичмента.

Между тем, Джо Байден получил 62% рейтинг одобрения после первого месяца пребывания в Белом доме. Отмечается, что эта оценка намного выше, чем любая полученная Трампом за весь его президентский срок.