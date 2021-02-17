Создатель игры Kazakh Jack: Надеюсь, что казахи не сочтут мою игру оскорбительной

Канадский разработчик видеоигр Нэйтан Гласс создал игру, в которой дровосек Форрест Вуд попадает в "Нео-Казахстан", поглотивший Россию после Великой ядерной войны 2022 года. Он рассказал корреспонденту zakon.kz о причинах выбора нашей страны, о комментариях со стороны казахстанцев, а также об изучении истории Казахстана.

В начале беседы в Instagram, он поприветствовал корреспондента на казахском: "Hello/Сәлеметсіз бе, Dan!".

Нэйтан начал заниматься разработкой игр в 2019 году.

Хотя в настоящее время это не является моей основной работой, я усердно тружусь, чтобы стать полноценным разработчиком игр. В настоящее время моя основная работа- преподавание английского языка иностранцам. Я работал с несколькими разными компаниями и обучал учеников со всего мира и всех возрастных групп, - рассказал он о себе в начале беседы.

Есть много причин, отметил он, по которым в качестве вдохновения был выбран Казахстан. Одной из них является незнание большинства жителей Запада о нашей стране.

Они, вероятно, думают, что это странная и уникальная страна с причудливыми культурными различиями. Действие игры происходит в вымышленной стране будущего под названием "Нео Казахстан" (Neo по-латыни означает "Новый"). Эта вымышленная страна - смесь русской и казахской культуры, что дает массу возможностей для юмора и безобидных стереотипных шуток. Еще одна причина заключается в том, что Казахстан имеет множество удивительных природных зон, что дает игроку возможность играть в нескольких уникальных условиях по мере прохождения игры, - рассказал Нэйтан Гласс.

Нэйтан подчеркнул, что слышал многое о нашей стране. Он изучил материалы о Казахстане перед созданием игры.

Мне не терпится узнать о вашей стране побольше. Я видел видео, фотографии и статьи об огромных природных ландшафтах и дикой природе. Я также слышал, что у вас большое этническое разнообразие. Я также читал, что первопоселенцы Казахстана были кочевниками, и что они готовили интересные блюда из домашнего скота. Животные были очень важны для их выживания. Я никогда не бывал в Казахстане, но очень хотел бы когда-нибудь его увидеть. В Канаде, где я живу, в последнее время действуют строгие законы, касающиеся пандемии COVID, и международные поездки сейчас затруднены. Надеюсь, что скоро смогу побывать в Казахстане! - поделился Гласс.

Он также высказался и про комментарии казахстанцев под трейлером видеоигры. Многие из них отмечали, что игра не имеет ничего общего с Казахстаном.

Эти комментарии на YouTube были очень интересными для меня, и я рад видеть, что казахи узнают о ней! Я вложил в игру множество вещей, таких как традиционная казахская еда, животные и локации. Кроме того, саундтрек включает мелодии, вдохновленные казахской музыкой. Однако я бы сказал, что в этой игре есть и "российские нотки". Один из главных героев, комиссар Кылышбек Горбачев, имеет русские и казахские корни, - рассказал Гласс.

К слову, в дизайне видеоигры проглядываются нотки "Бората". Шрифт в текстах схож с тем, который мы могли видеть в фильме Саши Барона Коэна.

Нэйтан Гласс рассказал и о своем отношении к актеру и его фильмам, а также о культурных различиях жителей разных стран. По его словам, эти различия нужно рассматривать как возможность изучения и интереса к разным культурам.

Я не обижаюсь на шутки о моем этническом происхождении и хотел бы, чтобы все люди могли относиться к стереотипам более спокойно. Я искренне уважаю людей всех национальностей, происхождения и убеждений, поэтому, когда я слышу шутки о стереотипах, я не обижаюсь на них. Я смеюсь и думаю о том, как удивительна и разнообразна человеческая раса, - признался он.

По мнению Нэйтана, Саша Барон Коэн больше пытался высмеять невежество некоторых жителей стран Запада, нежели сам Казахстан.

Он определенно пытался показать, насколько некультурны и невежественны многие из них, показывая, как много они не знают о Казахстане. Самое смешное в фильмах Бората - это то, что люди действительно верят, что Казахстан похож на тот, как изображается в фильмах. Будучи сам носителем западной культуры, я нахожу эту концепцию невероятно смешной и гениальной. Поэтому я надеюсь, что казахи не сочтут мою игру оскорбительной. У меня нет намерения никого оскорблять, а скорее развлечь людей и дать им больше понимания о других культурах. Я призываю людей проводить исследования и изучать другие культуры. Есть так много вещей, которым мы можем научиться друг у друга, - заметил Нэйтан Гласс.

В заключение беседы разработчик выразил надежду, что больше людей будут интересоваться Казахстаном и изучать его культуру.