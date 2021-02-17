99-летний супруг английской королевы госпитализирован

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II 99-летний герцог Эдинбургский Филип попал в больницу в Лондоне из-за недомогания, передает zakon.kz.

Об этом сообщает Sky News Breaking со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

Buckingham Palace says the Duke of Edinburgh has become unwell and has been admitted to hospital where he will remain for observation and rest for a few days — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) February 17, 2021

Госпитализация герцога - мера предосторожности, [принятая] по совету врача Его Королевского Высочества после того, как он почувствовал недомогание. Как ожидается, герцог пробудет в больнице несколько дней для наблюдения и отдыха, - говорится в тексте.

Предполагается, что герцог Эдинбургский проведет в больнице под наблюдением несколько дней.

В январе 2021 года стало известно, что Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп привились от коронавируса нового типа.