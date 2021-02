99-летний супруг английской королевы госпитализирован

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II 99-летний герцог Эдинбургский Филип попал в больницу в Лондоне из-за недомогания, передает zakon.kz.

Об этом сообщает Sky News Breaking со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

Buckingham Palace says the Duke of Edinburgh has become unwell and has been admitted to hospital where he will remain for observation and rest for a few days