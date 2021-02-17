Шымкентского подростка подозревают в убийстве отца одноклассницы

Мужчину в Шымкенте забили до смерти. Предположительно камнем. Родственники считают, что причиной стал его конфликт с одноклассником дочери, сообщает zakon.kz.

По их словам, мужчина не раз ругал 15-летнего школьника, защищая от его нападок свою дочь, передает КТК.

Семья Идрисовых похоронила 17 февраля отца семейства. Мужчине было всего 42 года. Тело нашли на днях в 150 метрах от дома. Сестра убитого говорит: на нем не было живого места. Мужчина был весь в крови, лицо в синяках, ребра сломаны. Экспертиза подтвердила, что били камнем.

15-летний подросток учится с дочерью убитого в одном классе. По ее словам, парень жесток, всегда задирается. Несколько раз доводил до слез и ее.

С 1 класса по 4-ый мы сидели с ним за одной партой. У нас с ним постоянно были конфликты: то он меня бил, за волосы дергал, подножку ставил. До этого продолжал это делать. Я постоянно говорила папе. Папа предупреждал его.

Родные убитого подозревают, что это и стало причиной расправы. В тот вечер школьника и его товарищей видели неподалеку от дома убитого. В руках у них были биты. А после того, как обнаружили тело, на место происшествия полиция привозила якобы именно этого парня. Сестра убитого говорит: слышала жалобы на неадекватное и жестокое поведение ученика и от других родителей.

В школе, где учился подросток утверждают, что к ним никаких жалоб не поступало ни со стороны родителей, ни со стороны учеников. Обычный ребенок со средней успеваемостью.

В полиции чудовищное преступление пока не комментируют. Не уточняют, по какой статье предъявлено обвинение и сколько подозреваемых. Однако известно, что 15-летний школьник находится в изоляторе.