Казахстан увеличит количество рейсов с ОАЭ и Турцией

Количество рейсов из Казахстана в ОАЭ и Турцию в ближайшее время вырастет, сообщает zakon.kz.

В Telegram-канале КГА говорится, что в соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 15 февраля 2021 года авиакомпании "SCAT" разрешено выполнение 8 рейсов в неделю в город Рас-эль-Хайм (ОАЭ) из городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Атырау, Актобе, Уральск, Караганда со 100% обеспечением пассажиров отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19.

Кроме этого, согласно вышеуказанному решению турецким авиаперевозчикам разрешено выполнение двух дополнительных рейсов между городами Алматы и Анталья.

Отмечаем, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.