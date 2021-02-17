Скандальную свиноферму под Актобе заставили прекратить работу

Свиноферме под Актобе, ставшей виновницей скандала, все же придется закрыться, сообщает zakon.kz.

Решение о приостановлении ее деятельности в части сбросов сточных вод, вынес экономический суд, передает КТК.

Помимо этого, наложен запрет на эксплуатацию хранилища биологических отходов. А без всего этого работа комплекса фактически парализована.

Закрыть свиноферму жители села Бестамак просят уже много лет, ссылаясь на невыносимый запах. Люди утверждали, что предприятие отравляет реки, почву, ставя под угрозу жизни более трех тысяч сельчан. По их словам, каждый день ферма сбрасывала по 300 свиных голов.

Комплекс подвергся внеплановой проверке. Тогда и подтвердилось, что все производственные и биологические отходы, бытовой и строительный мусор на свиноферме просто закапывали в траншее близ поселка. Площадь захоронений составила около 6 гектаров.

Проверяющие выкопали и вытащили почти 200 тонн отходов. И это лишь часть зарытого.

Кроме того, выяснилось, что целых два года предприятие работало без разрешения на эмиссию в окружающую среду. При этом на ферме вместо 40 тысяч свиней, заявленных в проекте, содержали более 50 тысяч. Общий ущерб всех нарушений составил 7 миллиардов. И в итоге дело дошло до суда.

Приостановлена хозяйственная деятельность товарищества в части сброса производственных сточных вод в пруды-накопители и на рельеф местности. А также в части эксплуатации хранилища биологических отходов до устранения нарушения. Также ответчик лишен возможности разрешения на эмиссии в окружающую среду. судья Жанар Жубатова