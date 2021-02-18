Очевидцы рассказали о кровавой драке в многоэтажке Уральска

Стали известны подробности кровавого побоища в одной из многоэтажек Уральска, сообщает zakon.kz.

Драма разыгралась 6 февраля, когда сосед порезал ножом выпивающих на лестничной клетке парней, передает Astana TV.

На шум на лестничной клетке вышел сосед и попросил вести себя потише. Его поддержал житель другой квартиры. Спор перерос в драку, в ходе которой один из мужчин достал нож и порезал оппонентов.

Я услышала шум, гам, крики. Молодые люди дрались за моей дверью. Я вышла, один уже умер - истек кровью, а второй лежал и кричал- помогите, помогите! Я вызвала полицию, они приехали через 5 минут и велели мне немедленно закрыть дверь. жительница города Уральск Гульбакша Бикенгалиева

Были ранены трое. Один из них, 23-летний мужчина буквально истек кровью. Очевидцы говорят, на нем не было живого места. Скончался он еще до приезда скорой. Второго доставили в больницу. Ему сделали операцию, но раны были тяжелыми. Он умер через несколько дней.

У одного была обширная колото- проникающая рана грудной клетки. Ему были проведены 2 операции, тем ни менее через несколько дней в реанимации он умер. Ещё у одного химический ожог глаз был, его скорая осмотрела на месте и оказала помощь. пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Сауле Загидуллина

Подозреваемого задержали. Оказалось, что он уже не первый раз мелькает в полицейских сводках. Ранее привлекался за хулиганство. Но теперь ему грозит реальный тюремный срок.

По подозрению в убийстве был задержан 27 - летний житель города. Сейчас по данному факту ведется досудебное расследование по статье 99 часть 2. Это убийство двух или более лиц, что предусматривает наказание в виде лишения свободы до 20 лет. ведущий специалист пресс-службы ДП ЗКО Молдир Садыргалиева

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Допрашивают и очевидцев, а также проведут судебно-медицинскую экспертизу.