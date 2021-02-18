Как выбрать качественные яйца, рассказала диетолог

Влияют ли размер или цвет желтка и скорлупы куриного яйца на его качество, объяснила врач-диетолог, терапевт "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Яйца ‒ это кладезь витаминов и микроэлементов, напомнила врач-диетолог, они содержат витамины групп А, Е, витамины В9 и D, кальций, калий, фосфор, железо, цинк, селен, а также холин, нормализующий уровень холестерина.

При этом многие расхожие представления о качестве и пользе яиц не соответствуют действительности, отметила Прунцева. Так, например, существует распространенное мнение, что оранжевый желток более полезный, но это заблуждение, потому что цвет этой части яйца зависит от состава корма.

Его основополагающие ингредиенты ‒ пшеница и кукуруза, а помимо этого птиц кормят добавками, которые помогают корму быстрее усваиваться: каротин в составе кукурузы, люцерны. За счет того, что больше каротиноидов в корме или в добавках, желток приобретает более яркий цвет. Говорить о том, что более яркий желток будет более качественным или полезным, мы не можем, ‒ подчеркнула врач-диетолог.

То же самое относится и к цвету скорлупы: внешняя окраска яйца никак не влияет на качество продукта. А химический состав яиц зависит опять же от корма.

Если мы берем стандартные классические яйца категорий С0 или С2, то здесь мы не можем говорить, что какое-то яйцо более полезное, потому что по химическому составу они все примерно одинаковые. Все зависит напрямую от корма, ‒ отметила Прунцева.

Она также объяснила, по какому принципу яйца разделяются на категории по размеру и качественным характеристикам.

Яйца подразделяются на пять категорий в зависимости от их массы: высший сорт (75 граммов и больше), отборные (от 65-ти до 74 граммов), первая категория (от 55-ти до 64-х), вторая категория (от 45-ти до 54-х) и третья категория (от 35-ти до 44-х). В зависимости от качественных характеристик подразделяют на диетическое и столовое яйцо. Диетическое хранится не более 7 суток, а столовое ‒ в зависимости от температуры: если от нуля до 20 градусов, то не более 25 суток, а если от минус 2 до нуля, то не более 90 суток, ‒ пояснила диетолог.