Химическая промышленность — индикатор научно-технического прогресса страны

В современном мире трудно недооценить значимость химической промышленности. С каждым годом она играет все более существенную роль в экономике и оказывает колоссальное влияние на ключевые отрасли не только промышленности, но и сельского хозяйства, строительства, металлургии и машиностроения, расширяя их возможности по производству конечного продукта. Химическая продукция используется во всех сферах производства и это делает ее одной из прогрессивных и быстро развивающихся.

Однако, при этом, химпрому характерна отличительная особенность: периодически возникающие кризисные потрясения в мировой экономике являются стимулом для еще более интенсивного развития химических предприятий. Действительно, по данным Бюро национальной статистики, за 11 месяцев прошлого года, в то время как большинство отраслей казахстанской экономики испытывали финансовые трудности на фоне пандемии, объём химического производства, напротив, возрос, достигнув в стоимостном выражении 427,2 млрд тенге.

В этом году Банку Развития Казахстана (БРК, дочерняя структура Холдинга "Байтерек") исполняется 20 лет, какие проекты в химической отрасли поддержаны Банком, о цикличности развития химической промышленности, ее особенностях и перспективах, а также почему она считается одной из важнейших отраслей хозяйства, рассказывает главный банкир Дирекции по работе с клиентами БРК Анна Ярошенко.

Пандемия коронавируса наглядно показала всему миру, что химическая отрасль является одной из ключевых, ведь она тесно соприкасается со многими другими ключевыми отраслями экономики. Однако, если говорить о COVID-19, ряд крупных химических компаний перенаправили мощности в медицину для борьбы с последствиями "коронакризиса".

Вы правы, роль химической промышленности в экономике и в жизни человека нельзя недооценивать. Как говорят, химия живет с нами, химия живет вокруг нас. Химическая промышленность — одна из важнейших секторов хозяйства, своего рода индикатор научно-технического прогресса страны. Химические предприятия обеспечивают сырьем и материалами такие отрасли как металлургия, машиностроение, строительство, сельское хозяйство. Она также производит продукцию, без которой трудно представить повседневную жизнь современного человека. Без химической промышленности стала бы бесполезной вся структура современного здравоохранения, а также фармацевтическая отрасль. Все мы ощутили, как на фоне пандемии коронавируса в Казахстане возник дефицит средств индивидуальной защиты, в том числе антисептических и дезинфицирующих средств. Выросла потребность в антисептиках, средствах дезинфекции. Многие компании перепрофилировались и стали производить антисептические средства.

Учитывая, что все проекты БРК в химической отрасли находятся под Вашим непосредственным кураторством, поделитесь, пожалуйста, своим экспертным мнением с какими сложностями в настоящее время сталкивается химическая отрасль нашей страны и мира в целом?

В 2020 году отрасль химии не осталась в стороне от всемирного кризиса, связанного с пандемией COVID-19. Последствия пандемии ощутили все сегменты химической промышленности, за исключением секторов, связанных с производством гигиенических и антисептических средств и химической продукции для сельского хозяйства. На фоне этого проявилось одна из особенностей химической промышленности - периодически возникающие кризисные потрясения в мировой экономике являются стимулом для более интенсивного развития химических предприятий. Казахстанский рынок химии тоже ощутил на себе последствия пандемии, но несмотря на кризис, отрасль продемонстрировала уверенный рост. Так, за 7 месяцев прошлого года наибольший скачок вверх показал выпуск азотных и фосфорных удобрений. Банк в свою очередь, на регулярной основе проводит мониторинг проектов, рассматривает возможности оказания поддержки в случае трудностей и сегодня мы с радостью можем сказать, что практически все предприятия успешно преодолели карантинные ограничения и наращивают прежние объемы производства.

Какие продукты химической отрасли производят проекты, финансируемые Банком Развития?

Отрасль химической промышленности занимает 3% от общей доли в структуре кредитного портфеля Банка, уступая нефтяному сектору, промышленному производству, энергетике и информации, однако это крупные гиганты данной индустрии, производящие преимущественно продукцию, направленную на обеспечение удобрениями сельхоз потребителей, а также продукцию, которую используют в других отраслях промышленности. К примеру, Банк участвует в финансировании модернизации завода по производству минеральных удобрений в Мангистауской области АО "КазАзот", по каустической соде в Павлодарской области, по производству цианида натрия в Жамбылской области. Еще один флагман химической промышленности ТОО "Казфосфат" получает поддержку от Банка в части экспортного финансирования.

Необходимо отметить, что мощности АО "КазАзот" практически полностью покрывают потребности сельского хозяйства Казахстана в аммиачной селитре, в свою очередь аммиак широко используется казахстанскими химическими компаниями. В настоящее время на внутренний рынок поставляется порядка 60% продукции, остальной объем реализуется в страны ближнего и дальнего зарубежья. Каустическая сода используется практически во всех отраслях промышленности: в черной и цветной металлургии, легкой, пищевой, на предприятиях энергетики, где является незаменимым реагентом в системах водоподготовки. Цианид натрия ТОО "Talas Investment Company" применяется казахстанскими золотодобывающими компаниями, а сульфат аммония, производимый вместе с цианидом натрия, является высокоэффективным минеральным удобрением. Продукция компании ТОО "Казфосфат" широко применяется в различных сферах: желтый фосфор и продукты его переработки применяются в производстве средств защиты растений, инсектицидов, средствах пожаротушения, пластификаторах, средства для обработки металлических поверхностей и полупроводников. Кроме того, продукция применяется в пищевых добавках (соли фосфорной кислоты), моющих средствах и средствах личной гигиены, удобрениях в сельском хозяйстве, кормовые фосфатах в животно-и птицеводстве.

На данных предприятиях, благодаря новым проектам, создано 1 040 рабочих мест.

Известно, что БРК финансирует отрасли, окупаемость которых может быть дольше, чем проекты с высоким и быстрым ROI. Как вы определяете инвестиционную привлекательность проекта в химической отрасли?

Доля химической промышленности в общей экономике Казахстана мала, составляет порядка 1,5% в стоимостном выражении, и наша задача посодействовать увеличению этой доли, увеличив количество химических проектов в кредитном портфеле БРК. Химическая промышленность одна из наиболее капиталоемких отраслей промышленности, именно поэтому для крупнотоннажных предприятий необходимо долгосрочное кредитование при низких процентных ставках. Ниша Банка Развития отличается от ниши банков второго уровня. БРК финансирует проекты с длительными сроками окупаемости инвестиций до 20 лет, мы специализируемся не только на финансировании долгосрочных проектов, реализуемых "с нуля", но и проектах с большим социально-экономическим эффектом. Банк Развития направляет все усилия на финансирование проектов, нужных для страны, в том числе в рамках государственной программы индустриализации. При этом на стадии банковской экспертизы эксперты Банка оценивают все риски по проекту и при структурировании сделки включаются условия, позволяющие исключать или уменьшать тот или иной риск.



5-10 лет назад банки в первую очередь обращали внимание на залоговое обеспечение и риски, однако сегодня кроме этих базовых требований финансовые институты также смотрят на проекты, которые соответствуют стандартам ESG. Есть ли требования к будущим заемщикам БРК в части экологичности, социальности и соответствия в эффективном управлении проектов?

Банк идет в ногу со временем, а время диктует свои правила. И ESG стандарты (environmental, social и governance) или как их называют- стандарты ответственного финансирования - уже не опция, а новый подход к инвестированию, который стремится учитывать факторы окружающей среды, социальные факторы и факторы управления.

Предприятия химической промышленности, финансируемые БРК, на постоянной основе проводят мониторинг международных показателей и стандартов качества, модернизируют оборудования для обеспечения высокой эффективности производства и соответствия современным требованиям уровня экологической безопасности.

Более того, Банк поощряет Партнеров, в полной мере раскрывающих информацию об экологических и социальных показателях своей деятельности.

Известно, что когда речь заходит о химических проектах, то остро встает и экологический вопрос. Для предотвращения антропогенных и техногенных катастроф при производстве химической продукции в сегодняшних реалиях крайне важно учитывать экологическую составляющую.

В соответствии с Экологическим кодексом, в БРК не допускается финансирование проектов без положительного экологического заключения. В Бизнес-планах потенциальные заемщики в полной мере отражают все экологические аспекты.

Социальная сторона проектов не менее важна вопросов экологичности. Ведь одна из главных целей инвестирования является создание новых рабочих мест и улучшение благосостояния населения, а качественное управление на проектах — это залог эффективного взаимодействия менеджмента заемщиков и банка. Компания, которая ответственно ведет свой бизнес и нацелена на долгосрочное развитие является надежным объектом для инвестиций.

На что нужно обращать внимание, когда рассматриваешь и структурируешь проект в химической промышленности?

В целом, критерии отбора схожие для всех инвестиционных проектов Банка, но есть некоторые отраслевые особенности, значимые при рассмотрении и структурировании химических проектов. В первую очередь, анализируем место реализации проекта. Ввиду того, что химическая промышленность является емкой по отношению к сырью отраслью, заводы по производству химическим компонентов располагаются, как правило, в местах добычи сырья. Из-за ценности сырья затраты на него составляют от 40 до 90% в себестоимости продукции. Кроме того, отрасль использует большое количество водных и энергоресурсов, здесь тоже нужно оценить ресурсную достаточность по проекту. Большое влияние оказывает потребительский фактор. Так, для удобства и экономии некоторые химические производства располагают непосредственно на территории другого промышленного предприятия.

Еще одна характерная черта химических производств – на них быстрее происходит физический износ основных фондов, что связано с особенностью химических процессов и режимом работы оборудования. Химические производства характеризуются высокой агрессивностью среды, в которой функционируют средства труда, а также комплексным воздействием различных нагрузок, например, температур, давления, катализатора, кислот и т. д., и зачастую непрерывным режимом работы оборудования. Следовательно, модернизация действующих производств являются необходимым фактором повышения прибыльности отечественных предприятий химической промышленности и направлена в основном на обновление оборудования и увеличение объемов продукции. Конкуренция на рынке химической продукции напрямую зависит от качества оборудования, на котором этот продукт и производится.

Так же важнейшим аспектом является проработанность сбыта продукции на долгосрочном горизонте планирования, наличие оффтейк-контрактов или других контрактов с контрагентами, гарантирующими реализацию продукции.

Более того, немаловажным фактором, на который необходимо обращать внимание, является проработанность со стороны инициатора проекта вопроса по подготовке квалифицированного персонала. Нехватка специалистов в области точных, инженерных и естественных наук, именно тех, которые требуются в химической отрасли, является насущной проблемой, над которой инициатору проекта нужно работать еще на стадии разработки проектной документации.

Каких проектов не хватает в химической промышленности?

Импорт химии в Казахстан сейчас идет преимущественно из Китая и России. Отсутствие собственной малотоннажной химии тормозит развитие других отраслей, например, таких как фармацевтика. Инвесторам необходимо присмотреться к малотоннажной химии, которая выпускает продукцию высоких переделов.

Спрос на химическую продукцию на внутреннем рынке составляет порядка 3,5 млрд. долларов в год, из них сейчас около 2,4-2,8 млрд долларов США приходится на импорт. Химические проекты, направленные на импортозамещение – это главный фокус для инвесторов на ближайшую перспективу.

Инвесторы должны сосредоточиться в том числе и на следующих производствах:

- калийных удобрений, ведь учитывая значительную сырьевую базу (по данным специалистов, в западном регионе страны около 6 млрд тонн запасов калийных солей), высокую востребованность со стороны сельского хозяйства и потенциал роста потребления, производство калийных удобрений остается не только приоритетным, но и привлекательным направлением инвестирования;

- карбамида, который является наиболее популярной твердой формой азотных удобрений, при этом показывающей уверенный рост потребления не только в Казахстане, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья;

- каустической соды в гранулах, в виду того, что Казахстане имеются постоянные потребители гранулированного каустика, эта ниша является свободной и перспективной для инвестирования;

- кальцинированной соды, рост потребления которой на внутреннем рынке прогнозируется на уровне 450-500 тысяч тонн в ближайшие 5 лет с учетом действующих и перспективных крупных химических предприятий;

- сульфата аммониятакже является перспективным направлением для вложения средств со стороны инвесторов ввиду отсутствия промышленных масштабов его производства, высокой импортозависимостью и наличием достаточных сырьевых компонентов.

Банк Развития Казахстана заинтересован в трансформации химической отрасли страны, ее развитии в соответствии с современными возможностями цифровизации и внедрения ESG-стандартов. В этой связи Партнеры Банка – химические предприятия могут стать драйвером роста или бенчмарком для остальных компаний в индустрии, а инструменты финансирования, предлагаемые БРК – ключом в реализации масштабного плана увеличению доли химпрома в общей доле казахстанской экономики. БРК готов развивать совместно с бизнесом новые производства в химической отрасли, предложив лучшие условия финансирования под низкую процентную ставку, в формате государственно-частного партнерства, проектного финансирования, совместно с финансовыми организациями в части синдицированного финансирования, а также предоставить гарантии.