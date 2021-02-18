Казахстанцы стали меньше доверять полиции

Доверие населения Казахстана к правоохранительным органам падает, сообщает zakon.kz.

По данным исследования Ranking.kz, тотальное недоверие к полиции выказали уже 2,7% опрошенных, еще 6,3% относятся весьма настороженно, а 38,4% готовы доверять лишь частично

В обследовании уровня доверия населения к правоохранительным органам в 2020 году приняли участие чуть более 18 тыс. домохозяйств, что составило 0,35% от их общего числа в стране.

В 2020 году в полной безопасности себя чувствовали 57,4% респондентов. В достаточной безопасности себя ощущали 38,5% опрошенных. Доля тех, кто чувствует себя не безопасно, за год уменьшилась с 5,4% до 2,9%.

Основными причинами ощущения небезопасности для респондентов в районе их проживания являлись страх подвергнуться нападению при выходе на улицу, страх выходить в одиночку и отсутствие освещения.

При этом страх подвергнуться нападению у мужчин выше, чем у женщин, как и страх отсутствия освещения.

Беспокойство респондентов из-за риска потери денежных средств со счетов или банковских карт, в том числе путем снятия их мошенниками, за год выросло с 31,8% до 41,8%.

Степень доверия граждан к правоохранительным органам также изменилась. Доля респондентов, полностью согласных с утверждением, что доверять можно, в 2020 году уменьшилась: полиции полностью доверяют 37% опрошенных, прокуратуре - 35,9%, антикоррупционной службе - 24,5%, службе экономических расследований - 20,5%.

В то же время доля тех, кто правоохранительным органам полностью не доверяет, выросла: к органам полиции с тотальным недоверием относятся 2,7%, против 2,3% годом ранее.

В 2020 году заявления приняли от 92,2% обратившихся в правоохранительные органы респондентов.

Удовлетворенность проведенными расследованиями среди тех, у кого приняли заявление, несмотря на уменьшение доверия населения к правоохранительным органам, за год выросла с 49% сразу до 58%.