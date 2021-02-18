Нагиев раскритиковал состав жюри "Голос.Дети"

Ведущий российской версии песенного конкурса "Голос.Дети" Дмитрий Нагиев выразил мнение о новом составе жюри в восьмом сезоне. По его мнению, не все наставники достойны своего места, передает zakon.kz.

Спорная кандидатура в жюри, по мнению Нагиева - певец Егор Крид.

Как у работника телевизионной системы у меня одно мнение: как здорово, что там появился Егор Крид, как у человека — совсем другое. Считаю, он еще ничего не сделал в жизни, чтобы так называться, в свои 26 лет ему самому есть чему поучиться. Слово "наставник" для детей все-таки важное, этот человек может определить дальнейшую судьбу. Мне кажется, Егор должен доказать дальнейшей жизнью, а не несколькими годами на эстраде, что имеет право так называться, - заявил Нагиев в интервью WDay.

Телеведущий признался, что несмотря на большой опыт на ТВ и брутальный образ, он продолжает реагировать очень остро на все происходящее, и только таблеточка успокоительного спасает его перед сном. Кроме того, Нагиев верит, что дети смогут изменить этот мир в будущем.

Это совершенно другое поколение, даже не индиго, они должны смести нас, людей, построивших такую гадость вокруг, и создать что-то новое, красивое. А поскольку на «Голосе» лучшие представители детства, я говорю не о материальных вложениях, а о душевных качествах, то у меня, нет-нет, но зарождается надежда, что не все потеряно, - заявил Нагиев.