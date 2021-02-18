В Карагандинской области ослабят карантин 

В Карагандинской области ослабят карантинные меры, сообщает zakon.kz.

Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Карагандинской области от 18.02.2021г. №4-Қ "О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Карагандинской области от 19 января 2021 года № 2-Қ".

В области разрешат деятельность аквапарков. В воскресные дни будет разрешена деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей площадью более 2000 кв.м, также заработают продовольственные и не продовольственные рынки. Также будет разрешена работа саун и СПА-центров. Будет возобновлено движение междугородних внутриобластных регулярных пассажирских перевозок в выходные дни, - говорится в постановлении.

Постановление вступает в силу с 00-00 часов 20 февраля.