"Я плачу". Барбара Брыльска прокомментировала смерть Мягкова

18 февраля 2021, 15:08
Фото: кадр фильма

Известная польская актриса, 79-летняя Барбара Брыльска, высказалась о смерти Андрея Мягкова, передает zakon.kz.

Актриса была партнершей Мягкова в фильме "Ирония судьбы, или с легким паром!" (1975 год) и в его второй части (2007 год).

У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком, - сказала Брыльска журналисту РИА Новости.

Она добавила, что очень любила Мягкова.

Предварительной причиной смерти Андрея Мягкова назвали острую сердечную недостаточность.


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