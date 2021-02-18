"Я плачу". Барбара Брыльска прокомментировала смерть Мягкова

Известная польская актриса, 79-летняя Барбара Брыльска, высказалась о смерти Андрея Мягкова, передает zakon.kz.
Актриса была партнершей Мягкова в фильме "Ирония судьбы, или с легким паром!" (1975 год) и в его второй части (2007 год).
У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком, - сказала Брыльска журналисту РИА Новости.
Она добавила, что очень любила Мягкова.
Предварительной причиной смерти Андрея Мягкова назвали острую сердечную недостаточность.
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