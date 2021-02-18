Приходят не за знаниями, а за дипломом - МОН о 30-летних студентах

Вице-министр образования и науки Казахстана Мирас Дауленов высказался о студентах старше 30 лет, передает корреспондент zakon.kz.

Есть вузы, в которых более половины студентов старше 30 лет. Все мы понимаем, что эти студенты пришли не за знаниями, а за дипломом. Я бы хотел обратить внимание, что эти студенты, начиная с первого курса, стабильно имеют пенсионные отчисления, то есть работают. Вполне очевидно, каких специалистов мы получим в итоге, - сказал Мирас Дауленов, выступая на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

После этого один из журналистов уточнил у вице-министра, не считает ли он свое высказывание дискриминацией по возрастному признаку.

И 30-летние и старше могут обучаться. Вопрос в том, что есть студенты, которые работают постоянно в различных организациях, при этом обучаются очно в вузах и имеют стабильные пенсионные отчисления. Когда мы проверяли вузы, которые попали под систему оценки рисков, выявили, что на занятиях эти студенты отсутствуют. В условиях пандемии они отсутствуют на занятиях в Zoom или других системах. Мы видим, что эти студенты по факту не учатся, - пояснил он.

Тамила Языкова, Нур-Султан