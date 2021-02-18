Дороги по всем направлениям закрыли в Акмолинской области

В Акмолинской области закрыты дороги по всем направлениям, передает zakon.kz.
18 февраля на территории Акмолинской области сложилась сложная метеорологическая обстановка. В связи с этим дорожными службами совместно с департаментом полиции и департаментом по ЧС было принято решение о закрытии движения транспортных средств на автодорогах республиканского и областного значения. пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Спасатели просят жителей и гостей области не выезжать за пределы населенных пунктов.
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