Дороги по всем направлениям закрыли в Акмолинской области

18 февраля 2021, 18:28
Фото: inform.kz

В Акмолинской области закрыты дороги по всем направлениям, передает zakon.kz.

18 февраля на территории Акмолинской области сложилась сложная метеорологическая обстановка. В связи с этим дорожными службами совместно с департаментом полиции и департаментом по ЧС было принято решение о закрытии движения транспортных средств на автодорогах республиканского и областного значения. пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Спасатели просят жителей и гостей области не выезжать за пределы населенных пунктов.

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