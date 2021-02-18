Почему действующее законодательство по защите животных не работает - мнение эксперта

Руководитель Ассоциации по защите животных Inucobo Лилия Сарсенова рассказала о вопиющих фактах жестокого обращения с животными и объяснила, почему виновные остались безнаказанными, передает корреспондент zakon.kz.

Зоозащитница отметила, что недостаточно ужесточить наказание за жестокое обращение с животными, нужно концептуально пересмотреть законодательные нормы.

Например, почему преступление, где волочили собаку по трассе в Атырау, осталось безнаказанным? Да, собаку волочили, но в ходе следствия позиция виновного человека была такова, что он вез ее изначально в багажнике, потом, переезжая по рельсам, собака вывалилась из багажника, и тем самым оказалась на трассе. А он об этом не знал. Уголовное преступление было возбуждено по статье 316. А по этой статье нужно доказать умысел, особый цинизм преступления. Таким образом, состава преступления обнаружено не было, - пояснила Лилия Сарсенова.

Показательный случай произошел в Хромтау, где неизвестный застрелил немецкую овчарку, имеющую родословную. Собака при этом находилась в своем дворе и была привязана к будке.

Здесь не возбудили уголовное дело по статье 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", потому что по этой статье требуется значительный ущерб, который составляет 200 МРП. На 2020 год ущерб должен был составить 555 600 тенге, а овчарка по документам стоит 150 тыс. тенге. Поэтому не возбудили уголовное дело, хотя формально были признаки уголовного деяния, - отметила она.

По словам зоозащитницы, нужен отдельный закон, который полностью будет защищать животных и приведет в норму все законодательные акты.

Прежде всего, нам нужно узаконить приюты для животных. Не существует даже минимальных стандартов для таких приютов. Открывая частный приют для животных, люди просто покупают земельный участок, строят там вольеры, жилищные условия для смотрителей. Но рано или поздно они начинают мешать. Были такие случаи, когда строили такие приюты на пустыре, но потом люди заселились, а лай и шум приносили неудобства, - добавила Сарсенова.

Она также высказалась об увеличении фактов отлова и уничтожения бездомных животных. По ее словам, их количество возросло на 21%.

Выделяемый бюджет увеличился на 53%, то есть денег требуется для уничтожения животных все больше. Тогда как можно было ввести гуманные меры, которые предусматривали бы вакцинацию и стерилизацию животных. Такие методы практикуют пока только в Уральске, - заключила руководитель Ассоциации по защите животных Inucobo.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК разрабатывает закон об ответственном обращении с животными. Проект закона находится на обсуждении в Мажилисе.

Тамила Языкова, Нур-Султан