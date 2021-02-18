Первый этап проверки прошла российская вакцина казахстанского производства

Карагандинский фармацевтический комплекс разработал первую партию вакцины "Спутник V", 90 тыс. доз проходят проверку в Москве, передает zakon.kz.

Об этом Sputnik Казахстан сообщил официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.

Карагандинский фармацевтический комплекс уже разработал первую партию вакцины, то есть 90 тыс. доз сейчас проходят второй этап проверки в научно-исследовательском институте им. Гамалеи (Москва). Первый этап вакцина прошла на площадке КФК. К концу февраля планируется поставка Единому дистрибьютору "СК-Фармация", - ответил Байтанаев на запрос агентства.

В Казахстане первый этап массовой добровольной вакцинации населения от коронавируса стартовал 1 февраля.

31 января в Казахстан поставили первую партию вакцины "Спутник V" производства РФ в объеме 22 тыс. доз. Ее распределили по всем регионам.

По состоянию на 18 февраля количество привитых лиц против КВИ в Республике Казахстан составляет более 19 тыс. человек. За указанный период вакцину по причине медицинских отводов не получили около 300 человек, отказались – 67, - сообщил Байтанаев.

В Казахстане первый этап вакцинации охватил медицинских работников, которые с самого начала пандемии находятся на передовой борьбы с COVID-19.

Использовать препарат "Спутник V", произведенный на Карагандинском заводе, для вакцинации планируют с конца февраля. Вакцинация отечественной вакциной QazCovid-in ожидается с апреля.

По прогнозам, до конца 2021 года вакцину против коронавирусной инфекции получат до 6 млн казахстанцев.