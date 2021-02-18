Сотрудника посольства Казахстана накажут за инцидент в Киеве

В МИД РК подтвердили факт участия в инциденте в Киеве сотрудника посольства Казахстана в Украине, передает zakon.kz.
Факт дорожного инцидента в Киеве с участием сотрудника нашего посольства подтверждаем и сообщаем, что в отношении него проводится служебное разбирательство, по результатам которого будут применены меры дисциплинарного взыскания, - сообщили в МИД РК.
Посольство Казахстана находится в тесном взаимодействии с Министерством иностранных дел Украины по данному вопросу и ожидает получения протокола о нарушении правил дорожного движения.
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