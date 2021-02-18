Крышу второго Дома культуры снесло ветром в Акмолинской области

В Жаркаинском районе сорвало кровлю Дома культуры, передает zakon.kz.

18 февраля в 18:20 в селе Костычево в результате воздействия порывистого ветра произошел срыв кровли на здании Костычевского сельского дома культуры. Площадь сорванной кровли - 380 кв м. Год постройки здания 1976, последний капитальный ремонт кровли проведен в 2019 году. пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Фото: ДЧС Акмолинской области

Спасатели просят жителей области оставаться дома во избежание чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что сильным ветром полностью сорвана кровля районного Дома культуры в селе Жаксы, а также повреждено ограждение с левой стороны здания и сломаны деревья.