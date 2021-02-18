Тургумбаев обсудил с сенаторами развитие пенитенциарной системы

Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев принял участие в заседании Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента Республики Казахстан по вопросам пенитенциарной системы, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД.

Фото: официальный сайт МВД РК

На заседании комитета доложено о ходе реализации Дорожной карты развития уголовно-исполнительной системы на 2019-2023 годы, проводимой работе по модернизации инфраструктуры мест содержания под стражей, трудоустройстве осужденных, их медико-санитарном обслуживании, а также оснащении учреждений системами видеонаблюдения.

Фото: официальный сайт МВД РК

Принимаемые системные меры организационного и законодательного характера позволили существенно улучшить содержание осужденных и обеспечить правовые условия для гуманизации системы исполнения наказаний. Ерлан Тургумбаев

Отмечается, что на сегодняшний день в исправительных учреждениях отбывают наказание по приговору суда более 25 тыс. человек.

Фото: официальный сайт МВД РК

Сегодня у осужденных имеется возможность приобретать продукты питания, одежду, книги посредством "электронных магазинов" с оплатой банковскими карточками. Для поддержки социально полезных связей в практику внедряются видеопереговоры осужденных с родственниками. Увеличен вес посылок, а также нормы питания, - сообщил министр.

Сенаторами дана положительная оценка деятельности министерства в этом направлении и озвучены предложения по дальнейшему совершенствованию деятельности уголовно-исполнительной системы.

Подводя итоги встречи, депутаты подчеркнули, что итогом выездного заседания станет более тесная и конструктивная работа комитета Сената и МВД по дальнейшему законодательному обеспечению правоохранительной деятельности.