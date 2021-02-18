Названы основные различия российских вакцин

Сенатор, врач Сергей Леонов охарактеризовал российские вакцины - "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник V" - и отметил основные различия между ними, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Вакцина, разработанная Центром "Вектор" "ЭпиВакКорона", является самой мягкой из вакцин. Она искусственно синтезирована и будет давать меньше побочных последствий, - сказал законодатель.

По его словам, по активности "Спутник V" - это усредненная версия, реакция на нее достаточно активная, в том числе - повышение температуры.

Самый ядреной вакциной является разработка Центра Чумакова - "КовиВак". Она несет в себе большое количество антигенов, реакция организма на нее будет более выраженная, и в результате вырабатывается более стойкий иммунитет, - сказал Леонов.

Он считает, что "КовиВак" больше подойдет молодым и людям среднего возраста с хорошим, крепким организмом, "ЭпиВакКорона" по степени воздействия на организм подойдет пожилым гражданам, а "Спутник V" - по показаниям.

В свою очередь сенатор, хирург Юрий Архаров сообщил, что работа над вакцинами от коронавируса продолжается, разрабатывается более 20 видов вакцин, идет их доклиническое исследование.

Отвечая на вопрос, нужно ли вакцинироваться тем, кто уже переболел коронавирусом, Архаров отметил, что "это возможно, по показаниям врача, если количество антител опустится до так называемой "серой зоны".