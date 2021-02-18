Почему все больше медиков, педагогов и "технарей" покидают Казахстан

Экономисты забили тревогу - все больше медиков, педагогов и "технарей" покидают Казахстан с каждым годом, а новоприбывших специалистов недостаточно, чтобы восполнить дефицит, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", после пандемии аналитики и вовсе прогнозируют миграционный бум, и уж точно не в пользу Казахстана. Почему молодые умы так сильно стремятся за рубеж, рассказал эксперт.

Выпускница столичного вуза Руфина Ахметова теперь в Казахстане бывает редко. Шесть лет она изучала профессию учителя иностранных языков, однако, как призналась девушка, поработать в школе ей так и не довелось. Получив диплом, выпускница устроилась бортпроводницей в авиакомпанию, а затем и вовсе уехала жить за границу.

Я училась на двух иностранных языках, потому что я получила грант. И когда я уже училась на четвертом курсе, кто-то из знакомых сказал просто о собеседовании. Прошла. И зарплата была неплохая на тот момент. Плюс ты путешествуешь. бортпроводница Руфина Ахметова

Сейчас девушка живет в Арабских Эмиратах. Местный работодатель предоставляет ей жилье и даже оплачивает простои, связанные с пандемией. Возвращаться в родной Казахстан Руфина пока не планирует.

Если бы я вернулась в прошлое, я бы сделала то же самое, только более осознанно. Я недавно была в отпуске в Казахстане. И я прям уже так быстрее хотела приехать обратно в Дубай. Потому что действительно привыкаешь к высокому уровню жизни, обслуживанию, просто менталитету людей. Когда живешь в Казахстане, как-то особенно этого не замечаешь. Руфина Ахметова

Она далеко не единственный педагог, решивший уехать из Казахстана. По данным аналитиков, в минувшем году страну покинуло в четыре раза больше представителей этой профессии, чем прибыло. Всего же за этот период за рубеж уехали более 11 тыс. специалистов. Причем с опытом более 15 лет. В их числе медицинские работники и технические специалисты.

Экономисты считают подобный отток образованного населения нормальным, хоть и печальным явлением. Причиной называют кризис.

Негде людям применить свои знания, людям негде применить свой опыт, людям негде зарабатывать достойно. Отсюда вытекает неуверенность в завтрашнем дне. Выезжают именно те люди, которые нам самим нужны, нашей стране. Весной-летом, когда в разных странах начнет ситуация с коронавирусом смягчаться, хлынет просто хлынет вот этот накопленный сжатый в пружину. экономист Айдар Алибаев

По словам эксперта, восполнить потерянные кадры почти невозможно, так как прибывающие в страну не имеют качественного профессионального потенциала. Многие из них, как отмечает специалист, представители ближнего зарубежья. Однако не обходится и без тех, кто в страну возвращается, да еще и с конкретной целью - поднять экономику.

Можно было остаться за границей. Но что будет, если все так подумают и не вернутся? Поэтому я решил, что полученные знания должен реализовывать именно в своей стране, я решил стараться для своих соотечественников. выпускник государственной программы "Болашақ" Бахытжан Торимбет

По данным аналитиков, за период с января по сентябрь минувшего года к нам приехало менее 3,5 тыс. профессиональных кадров. Компенсировать потери удалось в сфере сельского хозяйства.