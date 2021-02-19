Как вернуть обоняние после COVID-19, рассказал врач

Люди, которые утратили обоняние из-за COVID-19, могут в дальнейшем полностью восстановить эти функции, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, так считает сенатор, врач Сергей Леонов.

Я полагаю, что обоняние и вкус в дальнейшем восстановятся. У каждого человека разные сроки восстановления нервной ткани, - сказал законодатель, отвечая на вопрос слушателей, столкнувшихся с потерей обоняния после перенесенной коронавирусной инфекции.

Вместе с тем он допустил, что у некоторых пациентов обоняние само не восстановится, в этом случае органы восприятия нужно тренировать.

Если обоняние не восстанавливается, нужно тренировать его различными резкими запахами. Это может быть что-то из еды, парфюм, - привел пример Леонов.

Он пояснил, что в этом случае работают те же приемы, которые мы используем для восстановления организма после перенесенной болезни.