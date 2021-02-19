В Актау свыше 200 семей-дольщиков второй год не могут получить свои квартиры

Свыше 200 семей-дольщиков не могут получить свои квартиры в Актау, передает zakon.kz.

По их словам, ради этого жилья они отдали все свои сбережения. Застройщик обещал им выдать ключи еще в 2019 году, но жилой комплекс до сих пор не достроен. Люди хотели жаловаться в прокуратуру, но строители стали угрожать, что в этом случае вообще остановят стройку.

Как сообщает телеканал "Астана", срок сдачи жилого комплекса - конец 2020 года, но, по словам жильцов, в договоре стоит другая дата: декабрь 2019-го. По факту же дом стоит до сих пор не достроенный. Из 16 этажей возведено всего 11.

Наш дом начали строить еще в 2017 году, обещали сдать через 2 года, причем первоначальная сумма взноса должны была быть не меньше 7 млн тенге. Кто-то внес и 20, а цена одного квадратного метра стоит 170 тыс. тенге за квадратный метр. Обещали, что уложатся в срок, а в итоге дом до сих пор строят. житель Актау Камидулла Утесинов

По словам жительницы Актау Улжан Утесиновой, "некоторые люди продали свое жилье, чтобы вложиться в этот дом".

А в итоге кто-то сегодня вынужден снимать квартиры, а кто-то ютиться у родственников. Каждый год от застройщика слышим только обещания. Мы хотели написать жалобу в прокуратуру, но застройщик стал угрожать, что, если пожалуемся, он остановит строительство, - сказала она.

Отмечается, что после угроз застройщика люди побоялись идти в прокуратуру. Строители же начали достраивать дом, как и обещали, но задержку сроков сдачи объяснили финансовым кризисом.

В строительстве, сами знаете, бывают разные проблемы из-за рабочих, со стройматериалами. Сейчас из Алматы ожидаем специалистов, 20 человек. К маю закончат, в конце 2021 года сдадут. исполнительный директор строительной компании Ербол Уринбаев

По словам дольщиков, если дом не сдадут к концу 2021 года, они точно напишут жалобу в прокуратуру.