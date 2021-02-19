Снег, туман и гололед: в каких областях объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана, передает zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 19 февраля в Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед. В Актау сохраняется гололед.

В Кокшетау ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, северный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются метель, туман. Ветер северо-западный 15-20, ночью порывы 25 м/с. В Костанае ожидается метель. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Местами туман, гололед, низовая метель. Ветер южный, юго-западный местами 15-20, порывы 25 м/с. Ожидается повышение температуры ночью до 2 мороза-3 тепла, днем 2-7 тепла. В Усть-Каменогорске ожидается гололед, ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с. В Семее ожидается гололед, ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

Также сообщается, что 20 февраля в ВКО ожидается снег, местами сильный снег. Местами метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха от 2-7 тепла, местами 2-7 мороза до 15-20, местами 20-25 мороза.

Читайте также:

В Алматы +18, в Нур-Султане -10. Прогноз погоды на 19 февраля