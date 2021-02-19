Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей мира, обогнав главу Amazon Джеффа Безоса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

По данным Bloomberg, состояние Маска составляет к настоящему моменту $199,9 млрд. Этому способствовал очередной раунд размещения ценных бумаг SpaceX, по итогам которого компания выручила около $850 млн, а ее общая стоимость повысилась примерно до $74 млрд.

Таким образом, Маск вновь обошел в списке миллиардеров главу корпорации Amazon Джеффа Безоса, который, по оценкам Bloomberg, располагает активами на сумму $194,2 млрд. Ранее в этом году Маск уже поднимался на первую строчку в списке богатейших людей мира, однако к середине февраля Безос вернул себе лидирующую позицию.

В январе 2020 года Маск в рейтинге Блумберг занимал 35-е место, а в конце ноября уже вышел на вторую строчку с $128 млрд, опередив основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса. Основной причиной быстрого увеличения состояния Маска в течение года стал рост капитализации Tesla.