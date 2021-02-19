Казахстанские баскетболисты разгромили сборную Шри-Ланки со счетом 111:52

Мужская сборная Казахстана по баскетболу одержала победу в матче отборочного турнира Кубка Азии-2021, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Со счетом 111:52 (28:13, 25:16, 31:11, 27:12) казахстанские баскетболисты разгромили сборную Шри-Ланки. Благодаря этой победе Казахстан с пятью очками поднялся на первое место в турнирной таблице группы F.

Ранее сборная Казахстана победила Палестину (79:76), а затем уступила Иордании (68:71) — эти матчи прошли еще год назад.

На данный момент положение команд в группе таково: Казахстан — 5 очков (2 матча), Иордания — 4 (2), Палестина — 3 (2), Шри-Ланка — 3 (3).

19 февраля сборная Казахстана сыграет с командой Палестины.