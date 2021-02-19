ВОЗ заявила о повышенной заразности южноафриканского штамма КВИ

Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что южноафриканский штамм коронавируса более заразен, чем "обычный" вариант SARS-CoV-2, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Как уточнила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове, это не влияет на тяжесть течения болезни.

Этот штамм является более заразным, так же как и британский, — сказала она, отметив, что распространение инфекции по-прежнему можно замедлить, соблюдая привычные меры предосторожности — например, социальное дистанцирование.

Штамм 501.V2 впервые выявили в Южной Африке в октябре. По данным центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность доминирует в ЮАР.