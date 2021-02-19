Женис Касымбек рассказал о здравоохранении в регионе

Масштабный проект в сфере медицины намерены реализовать в этом году в Карагандинской области. А именно речь идет о селах. Уже выбраны 32 населенных пункта, где появятся модульные фельдшерско-акушерские пункты.

О развитии здравоохранения рассказал глава региона Женис Касымбек на отчетной встрече с населением в онлайн-режиме.

В прошлом году построили новые сельские врачебные амбулатории в поселке Карагайлы Каркаралинского района и селе Шахтер Нуринского района. В Абайском и Шетском районах отремонтировали центральные районные больницы. В этом году аналогичное преображение ожидает Актогайскую и Нуринскую центральные районные больницы. Во время моей рабочей поездки в поселок Агадырь старейшины обратили внимание на необходимость ремонта здания больницы. В этом году обязательно начнем работы, - сообщил аким области.

Женис Касымбек пообещал решить вопрос с организацией филиала онкодиспансера в Жезказгане.

В Караганде начнется строительство областной многопрофильной больницы для взрослых, операционно-реанимационного корпуса Областного онкологического диспансера. Будет возведено здание для Центра лучевой диагностики и терапии. После долгого простоя предстоит завершить строительство Областной детской больницы.

Вопрос привлечения врачей и молодых специалистов решаем за счет предоставления служебных квартир с мебелью и необходимой бытовой техникой. За два года обеспечили жильем 227 медиков. В следующие два года квартиры получат не менее 300 специалистов, которые приедут работать в нашу область, - добавил Женис Касымбек.