В Карагандинской области появятся 14 новых предприятий

В Карагандинской области в 2021 году планируется запуск 14 новых производств с созданием 2 600 рабочих мест. Запланирован объем инвестиций свыше 700 млрд тенге.

Об этом сообщил глава региона Женис Касымбек на отчетной встрече с населением в онлайн-режиме.

Мы ставим перед собой задачу привлекать как можно больше инвестиций и создавать новые рабочие места. В 2020 году привлечено 678,3 млрд тенге, из которых доля частных средств - 81,6%. Более 2 500 новых рабочих мест обеспечил запуск 11 новых инвестиционных проектов, - сказал аким области. - В 2021 году планируем привлечь не менее 715 млрд тенге инвестиций, из них свыше 80% - частных. Ожидаем открытия 14 новых производств на 282,2 млрд тенге, которые обеспечат работой еще 2 600 человек.

Из ближайших запусков: весной - обогатительная фабрика в Жайреме, ферросплавный завод и агломерационная фабрика Qaz Carbon. Второе дыхание обретает бывший завод РТИ в Сарани спустя 15 лет простоя. На его площадке уже заработало предприятие по производству автобусов и спецтехники с участием китайской компании Yutong и в ближайшее время будет запуск мелкоузловой сборки. А также в этом году начнется строительство завода по производству шин с участием российской компании "Татнефть».

Чтобы не допустить сокращения рабочих мест, мы ставим перед собой задачу привлекать как можно больше инвестиций и создавать новые рабочие места, - подчеркнул Женис Касымбек.