Общественный деятель, учредитель Благотворительного фонда "Жандану әлемі", Фонда развития общественно значимых инициатив Алия Назарбаева обратилась к казахстанцам по поводу премии ADAM BOL AWARDS, передает zakon.kz.

Дорогие друзья! Подходит к завершению голосование премии ADAM BOL AWARDS. Завтра, 20 февраля, мы все узнаем имена героев, которых за мужественные поступки раньше могли поблагодарить только близкие, друзья и соседи, а теперь это сделает вся страна. 1 марта 2021 года в Алматы состоится церемония чествования и награждения героев ADAM BOL AWARDS. Мы планируем также вместе с экспертами и нашей командой пообщаться с лауреатами, послушать их истории в дружеской обстановке и лично каждому с благодарностью пожать руку. Желаю удачи всем! - написала она в Facebook.

А в видеообращении Алия Назарбаева отметила, что казахстанцы с воодушевлением встретили эту премию. И в нашей стране много благородных, отзывчивых и мужественных людей.

Премия ADAM BOL была учреждена Алией Назабаевой с целью повысить уровень социальной значимости ответственных и патриотичных людей через общественное признание и поощрение достойных поступков.

Благородные поступки и скромные ежедневные подвиги наших соотечественников доказывают лучше всего, что героями не рождаются, ими становятся, - сказано на странице премии.