Казахстан добился низкой инфляции в сравнении со странами ЕАЭС

Инфляция в Казахстане, несмотря на выход из запланированного коридора, стала одной из самых низких среди стран, входящих в ЕАЭС. Об этом сообщил советник председателя Нацбанка Олжас Тулеуов, передает zakon.kz.

По его словам, ускорение инфляции стало общим трендом для всего региона. Фактический годовой уровень инфляции в государствах ЕАЭС также вышел из коридоров центробанков, а где-то даже достиг многолетних максимумов. Наибольший прирост произошел в Кыргызстане – с 3,1% до 9,7%, или на 6,6 п.п., а наименьший – в Казахстане (на 2,1 п.п. - с 5,4% до 7,5%) и России (на 1,9 п.п. - с 3,0% до 4,9%)

Основной вклад в инфляцию внесло повышение стоимости на продовольствие. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, прошлый год, в целом, стал рекордным по росту цен на продукты питания во всем мире с 2014 года, что также отразилось на ускорении продовольственной инфляции практически во всех странах. Между тем непродовольственная компонента инфляции в Казахстане, которая в большей степени отражает динамику монетарных факторов и, следовательно, действенность денежно-кредитной политики, весь прошлый год сохранялась на низких с 2015 года значениях около 5,5%, - заявил Тулеуов.

Кроме того, для казахстанской инфляции помимо отмеченных циклических факторов характерно воздействие и структурных дисбалансов в нашей экономике, которые являются источниками шоковых всплесков потребительских цен.

Это процикличная бюджетная политика, слабая конкуренция на рынках продовольствия, отсутствие широкого доступа для малых и средних производителей сельскохозяйственной продукции на крупные торговые предприятия, низкий уровень развития транспортно-распределительной инфраструктуры на товарных рынках и другое, - пояснил советник.