Сколько врачей отказались прививаться российской вакциной в Алматы

В Алматы ждут новые 1750 доз российской вакцины "Спутник V". По словам заместителя руководителя Управления общественного здоровья Алматы Лауры Мырзагали, в ходе первого этапа вакцинации зафиксированы единичные случаи отказа от вакцины, передает zakon.kz.

По словам Лауры Мырзагали, первыми прививку от коронавируса получили медработники, которые находятся на передовой - медперсонал инфекционных больниц, реанимаций, трудящиеся в фильтрах, регистратуре, работники СЭС. Сегодня заканчивается этап введения вакцины первым компонентом в дозе 0,5 мл. Для города Алматы СК Фармацией было поставлено 1 750 доз первой партией. Привито 1 715 человек

Отвод по медицинским показаниям получили 55, три человека написали отказ от вакцинации. Хотелось бы отметить, что иммунизация проводится в строгом соответствии со всеми правилами и с соблюдением холодовой цепи. Дополнительно отслеживается процесс получения вакцины на склад хранения, ее транспортировка в медицинские организации и сам процесс постановки вакцины, - сказала Лаура Мырзагали.

Уже со следующей недели начнется ревакцинация 2-м компонентом вакцины. Вторая партия ожидается на днях, также 1 750 доз.

Хотелось бы отметить, что иммунизация проводится в строгом соответствии всех правил и соблюдения «холодовой цепи». Дополнительно контролирующими органами отслеживается процесс получения вакцины на централизованный склад хранения, ее транспортировка в медицинские организации и непосредственно сам процесс постановки вакцины.