Порядка 600 тысяч жителей Жамбылской области планируют привить от коронавируса

Свыше 5 миллиардов тенге выделено на борьбу с коронавирусом в Жамбылской области. Куда были направлены бюджетные средства, на отчетной встрече с населением рассказал глава региона Бердибек Сапарбаев.

Благодаря финансовой поддержке удалось значительно улучшить материально-техническую базу сферы здравоохранения, в частности, было приобретено 208 единиц необходимого медицинского оборудования. В результате уровень оснащенности медучреждений техникой и изделиями увеличился на 15 процентов, составив 85,9 процента.

Согласно поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева было приобретено 8 мобильных поликлиник, которые позволили ускорить прибытие врачей к пациентам, повысить качество медицинского обслуживания в сельской местности.

Около 4 тыс. медицинским работникам, вовлеченным в борьбу с коронавирусом, выплачены надбавки на общую сумму 3,4 млрд тенге.

Подготовлен коечный фонд на 4,5 тыс. мест. В инфекционные стационары перепрофилированы городской перинатальный центр в Таразе и диспансер по легочным заболеваниям в районе им. Т.Рыскулова.

В стабилизационном фонде сформирован двухмесячный запас лекарственных средств и медицинских изделий на 730 миллионов тенге.

В прошлом году в Таразе открылся первый в стране реабилитационный центр на 120 мест для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, который оснащен необходимым оборудованием. На сегодня реабилитацию прошли около 750 человек, в том числе порядка ста медработников, - отметил аким области.

В целях формирования коллективного иммунитета против коронавируса вакцинацией планируется охватить почти 600 тысяч жителей области в возрасте от 18 до 64 лет.

В ближайшее время Кордайский, Таласский и Т.Рыскулова районы обеспечат КТ-аппаратами, в этом году планируется завершить строительство онкологического диспансера на 200 коек, начать строительство медицинского центра "Мейірім" в областном центре, областной многопрофильной больницы, поликлиники в Байзакском районе и центральной районной больницы в Кордайском районе, - сообщил Бердибек Сапарбаев.