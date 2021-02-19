3,5 тысячи человек изменили свое решение для использования денег из ЕНПФ, сообщила на брифинге председатель правления "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент zakon.kz.

На самом деле портал постоянно совершенствуется. Мы думали, что люди очень взвешенно подойдут к процессу оформления заявки. Оказалось, что было много желающих поменять цель. То есть вначале одни хотели купить квартиру, а потом погасить ипотеку вместо покупки. Кнопка "поменять цель" появилась 10 февраля. Вы будете удивлены, 3,5 тыс. человек поменяли цель, — сообщила Ибрагимова.

Она добавила, что 12 февраля появился функционал "изменить сумму", а также по использованию средств родственников.

То есть вначале заказывали 12 млн, а потом выяснилось, что нужно меньше или больше. Здесь 9 882 человека изменили сумму. Кроме того, люди попросили добавить средства после того, как они подали собственную заявку, деньги на спецсчет пришли, а они захотели добавить средства родственников. 9 февраля мы такой функционал запустили. Также 9 069 человек до загрузки своих документов по целевому использованию применили эту функцию, — объяснила глава "Отбасы банк".

На брифинге не исключили, что после запуска портала он будет совершенствоваться, чтобы казахстанцы имели возможность что-то менять и использовать разные вариации, связанных с изменением стоимости, авиарейсов и еще какими-то жизненными ситуациями.

В целом, как уточнила Ляззат Ибрагимова, есть понятие, как погрешность измерения, когда платформа не работает. По ее словам, это происходит, если человек заходит с IP-адреса, не зарегистрированного в Казахстане.

Специально для избежание DDos-атак из-за рубежа и информационной безопасности портала было принято решение, что возможность подачи будет доступна только с IP-адресов, которые зарегистрированы здесь. Что касается обращений клиентов, то 159 тыс. человек смогли открыть спецсчет через мобильное приложение. Все операции проводились онлайн. В филиалах запрещено было открывать такие спецсчета. Кроме того, 96 тыс. людей отправили свои заявки. Если среди них есть 20 или 30 человек, которые в силу технических причин не смогли открыть, то в статистике называется субъективная погрешность. Когда навыки человека не позволяют ему полностью провести операцию, — заключила Ибрагимова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан