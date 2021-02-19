В Восточном Казахстане продлили карантин

И.о. главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области подписал постановление о продлении ограничительных мер в регионе, сообщает zakon.kz.
Сохраняется запрет на массовые мероприятия. Жума-намаз можно проводить лишь в сельских мечетях (мощностью до 150 человек, при заполняемости не более 25%);
Проведение в госорганах личных приемов граждан, совещаний и семинаров будет сокращено.
Будет обеспечена работа 3 санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешних границах Восточно-Казахстанской области со стороны Алматинской области;
2 санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешних границах Восточно-Казахстанской области со стороны Павлодарской области;
4 санитарных постов на автопереходах через Государственную границу Республики Казахстан в пунктах пропуска "Ауыл", "Уба", "Бахты", "Майкапчагай" (Шемонаихинский, Бородулихинский, Урджарский, Зайсанский районы – по 1 ед.) в соответствии с "Ограничительными мерами в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан;
Въезд/выезд граждан на/с территорию(-и) области запрещен. Исключение сделано для лиц указанных в приложении Постановлению при предъявлении подтверждающих документов.
Перемещение по улицам, посещение скверов, парков, площадей, набережных и прогулочных зон разрешается лишь при соблюдении масочного режима и социального дистанцирования.
Объекты общественного питания могут работать с 7:00 до 00:00 при условии:
Заполняемость не более 50% от количества посадочных мест, с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, без проведения массовых, семейных, коллективных (корпоративных) мероприятий, конкурсов (кроме интерактивных, не покидая свой стол), танцев.
Объекты общественного питания могут работать без ограничений по времени и дням на онлайн доставку, либо самовывоз (на вынос), с закрытием объекта для посетителей и соблюдением "Требований к организациям общественного питания, осуществляющим доставку еды на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина".
Фудкортам разрешено работать только на вынос и доставку еды.
Установить существующий режим работы в будние, а также в выходные и праздничные дни, при заполняемости не более 30%, не менее 4 м2 на одного посетителя и запретом деятельности детских игровых площадок и аттракционов для:
В воскресенье указанные объекты работают до 18:00.
На рынках следует сформировать из числа сотрудников санитарные патрули для контроля соблюдения посетителями социальной дистанции и масочного режима.
Установить существующий режим работы, без ограничения по дням недели:
1) крытым спортивным объектам (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы клубных команд), ледовые катки крытых сооружений, независимо от форм собственности:
- для проведения индивидуальных (с участием не более 5 человек) и групповых (с участием не более 30 человек) тренировок, без зрителей;
2) фитнес-центрам/клубам, тренажерным залам, помещениям для занятия спортивно-оздоровительными тренировками, СПА центрам/салонам, бассейны, спортивно-оздоровительным объектам с бассейнами:
- с заполняемостью не более 50%, и площадью не менее 5 м2 на одного посетителя и при обеспечении общей заполняемости зеркала воды не более 50% и 5 м2 на одного человека для бассейнов, строго по предварительной записи;
3) библиотекам, музеям;
4) бизнес-центрам (страховые компании, услуги: адвоката, нотариуса, бухгалтера, консалтинга, агентства по недвижимости, рекламных агентств, судебных исполнителей), организациям, оказывающим услуги круглосуточного мониторинга (системы аварийного оповещения, подземного позиционирования персонала, техники и др.) и другим офисным зданиям;
5) абонентским отделам по обслуживанию населения, индивидуально или группами не более 3-х человек, за исключением членов одной семьи;
6) детским кабинетам/центрам коррекции, детским и взрослым образовательным центрам, детским секциям, кружкам, факультативам:
- группы формируются с условием соблюдения дистанции между детьми (взрослыми) из расчета 4 м2. на одного человека, но не более 15 детей (взрослых) в группе;
7) объектам культуры:
-индивидуальные, групповые репетиции, с участием не более 50 человек;
8) объектам торговли непродовольственными товарами (магазины, отделы, минимаркеты, бутики):
- при площади торгового зала до 50 м2 допускается одномоментное нахождение в помещении не более 4 человек, за исключением членов одной семьи; при площади торгового зала от 50 до 100 м2 – не более 8 человек соответственно, при площади торгового зала более 100 м2 заполняемость не более 30%, площадью не менее 4 м2 на 1 посетителя;
- в период действия ограничительных мероприятий, объекты торговли непродовольственных товаров могут работать на доставку, либо самовывоз, с закрытием объекта для посетителей;
9) объектам торговли (супермаркеты, гипермаркеты, торговые дома, торговые сети, ТРЦ), реализующим продовольственные и непродовольственные товары универсального ассортимента, в том числе по форме самообслуживания:
- при заполняемости не более 30%, не менее 4 м2 на одного посетителя;
- с запретом деятельности детских игровых площадок и аттракционов;
-в ТРЦ разрешается работа объектов общественного питания только на вынос и доставку;
В воскресенье объекты торговли непродовольственными товарами (супермаркеты, гипермаркеты, торговые дома, торговые сети, ТРЦ) работают до 18:00.
На объектах торговли непродовольственными товарами (супермаркеты, гипермаркеты, торговые дома, торговые сети, ТРЦ), площадью свыше 1000 кв. м. сформировать из числа сотрудников объекта санитарные патрули для контроля соблюдения посетителями социальной дистанции и масочного режима.
10) саунам:
- при обеспечении заполняемости не более 50% и площади не менее 4 м2 на одного посетителя.
Сохранить существующий режим работы для:
1) объектов торговли продовольственными товарами (магазины, отделы, минимаркеты, зоомагазины):
- при площади торгового зала до 50 м2 допускается одномоментное нахождение в помещении не более 4 человек, за исключением членов одной семьи; при площади торгового зала до 100 м2 – не более 8 человек соответственно, при площади торгового зала более 100 м2 заполняемость не более 30%, площадью не менее 4 м2 на 1 посетителя.
Разрешить объектам торговли продовольственными товарами, площадью более 2000 м2 работать в круглосуточном режиме;
2) аптек и аптечной розничной сети, в том числе расположенных в объектах торговли;
3) медицинских центров, стоматологий:
- по предварительной записи;
4) объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.):
- при соблюдении заполняемости не более 80%;
5) объектов религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.):
- разрешено проведение намаза в мечетях (бес намаз), коллективного богослужения, при заполняемости до 30%, но не более 100 человек;
- разрешено проведение жұма намаза только в сельской местности, в мечетях, мощностью до 150 человек, не более 25% заполняемости;
6) детских дошкольных организаций:
- дежурные группы формируются с условием соблюдения дистанции между детьми (взрослыми) но не более 15 детей в группе:
в приспособленных зданиях (при совмещенных игровой и спальных мест) из расчета 4 м2 на 1 (одного) ребенка,
в типовых детских садах – 3 м2 на 1 (одного) ребенка в игровой зоне (без учета спальной зоны и зоны приема пищи);
7) субъектов предпринимательства с низким уровнем контакта с населением:
8) объектов, оказывающих реабилитационные услуги населению, индивидуально или группами не более 3-х человек, за исключением членов одной семьи;
9) театров и кинотеатров:
- с заполняемостью не более 30%, но не более 100 человек в зале, при шахматной рассадке, за исключением членов одной семьи.
10) бань:
- при обеспечении заполняемости не более 50% и площади не менее 4 м2 на одного посетителя, бассейнов (в индивидуальном формате из расчёта 5 м2 зеркала воды на одного человека.
11) салонов красоты, парикмахерских, барбер-шопов (салонов и др.), объектов, оказывающих косметологические услуги, услуги маникюра, педикюра, массажа и татуажа:
- площадью не менее 4 м2 на 1 посетителя, по предварительной записи.
Формат обучения:
5) проведение совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате);
6) проведение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд, с одновременным скоплением не более 30 человек;
7) проведение чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю), с одновременным скоплением не более 100 человек, без участия зрителей (при пустых трибунах);
8) проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд с одновременным скоплением не более 30 человек, без участия зрителей (при пустых трибунах);
9) сельскохозяйственных, продовольственных ярмарок выходного дня на открытом воздухе.
Сохраняются масочный режим и социальное дистанцирование не менее 2 метров. Гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется режим домашней самоизоляции.
Лица с подтвержденным диагнозом COVID-19, как лица с высоким эпидемическим риском распространения COVID-19 обязаны:
Постановление вступает в силу с 22 февраля 2021 года и действует до его официальной отмены.
Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь
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