Ким Чен Ын сменил должность

МИД КНДР разослал посольствам рекомендации, в которых предлагает называть лидера Северной Кореи Ким Чен Ына "председателем государственных дел", передает zakon.kz

Об этом сообщает посольство РФ в Пхеньяне на своей странице в Facebook.

Там объяснили, что недавно получили ноту от протокольного департамента северокорейского внешнеполитического ведомства. Помимо правильного официального перевода должности на русский в ноте приводятся ее переводы на английский, китайский, испанский, французский, арабский и немецкий языки.

В начале января Ким Чен Ын на VIII съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) был избран ее генеральным секретарем. Основатель народно-демократической республики и дед действующего лидера КНДР Ким Ир Сен также занимал пост генерального секретаря ТПК. Аналогичный пост вплоть до своей смерти в 2011 году занимал и Ким Чен Ир - отец Ким Чен Ына.