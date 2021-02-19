Труп нашли в машине – в Мангистау раскрыли убийство

18 февраля жительница Бейнеуского района обратилась в районный отдел полиции с заявлением о пропаже своего мужа, сообщает zakon.kz.

По ее словам, мужчина уехал на своей машине два дня назад и не вернулся домой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции Мангистауской области в тот же день обнаружена автомашина и труп мужчины. 19 февраля установлены и задержаны двое подозреваемых лиц, которые признались в избиении пропавшего. пресс-служба ДП Мангистауской области

Начато досудебное расследование по статье 99 УК РК (убийство). Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.