Купи квартиру, если сможешь – алматинцы об использовании пенсионных накоплений

К изъятию пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий алматинцы относятся по-разному. Одни критикуют, другие хвалят, третьи воздерживаются, присматриваются, сообщает zakon.kz.

Алматинец Аскар Каукенов написал в Facebook о своем первом опыте попробовать использовать свои пенсионные на покупку недвижимости. "Пока безуспешно. Сразу скажу, что ищу вторичку - она уже прошла какое-то испытание временем. И еще - представителям Отбасы банка только благодарность за помощь и консультации, - делится он с друзьями. - В первую неделю продавцы и риэлторы шарахались от меня как черт от ладана. Лишь некоторые спрашивали: а как это вообще происходит - пенсионными платить и сколько ждать.

Затем появилось некое оживление и перемена в отношении. Нотариусам разослали инструкции, на рынке состоялись первые сделки. У меня лишь уточняли, точно ли деньги уже на спецсчете.

Далее продавцы решили поднимать цены - до 10% к прежним. Потенциальные покупатели, судя по всему, в ответ стали притормаживать. На самом деле никому не хочется еще больше переплачивать. Тем более, что качество жилого фонда оставляет желать.

Думаю, первый аппетит скоро будет удовлетворен. Люди станут ждать, когда цены спадут. Другие, в свою очередь, будут продолжать их держать. К весне пойдет сдача нескольких бюджетных ЖК. В некоторых владельцы квартир уже пытаются их продавать в черновой, хотя документов еще на руках нет.

Отдельные знакомые говорят, что подумывают вернуть деньги в ЕНПФ, тк доходность выше, чем сдавать квартиру в аренду. Плюс переплата и дорогой ремонт в черновом варианте.

Я пока все ещё пытаюсь, но это довольно утомительно. Застройка беспорядочна, пробки, хозяева и риэлторы морочат голову. Первые меняют цену вверх, пока ты к ним добираешься. Предназначение последних мне вообще мало понятно, кроме как сдирать с продавца и покупателя по $1k. Неоднократно выходило, что риэлтор не отвечал на сообщения, не был в курсе о наличии обременения и о том, что продавец уже взял у кого-то задаток. Без хозяев в удобное мне время квартиру показать тоже никак. Они только могут, как и я, искать варианты на Крыше. Где эти улыбчивые риэлторы из голливудских фильмов - на красивых авто, описывающие тебе жилье от и до?

В общем, не знаю, на сколько ещё меня хватит. Наверное, эта акция, правда, в первую очередь для ипотечников. Продолжение следует".

Фейсбучане активно обсуждают пост Аскара, многие оставляют свои комментарии. Приведем некоторые из них (стилистика сохранена)

"Аскар, прям в сердце. Страдаю этими же вопросами. И даже банк выбрать не могу, в вопросах кредитов совершенный баран",

"Мы хотели достроить дом на даче, но передумали. По существующим правилам банк отправляет всю сумму строительной компании сразу после заключения договора и потом нет никаких гарантий что твой дом вообще построят. Не понимаю по какой причине нельзя оплатить часть вначале и оставшееся по завершению работ. В общем все печально. Вернём деньги в ЕНПФ",

""мы тоже хотели на даче построить, но там больше достроить. Сказали под садовый дом не дают деньги, только под ИЖС. И Вы правы, нет гарантии, что строители вообще даже начнут строительство. У меня одна компания после заключения договора и внесения предоплаты пропала. Пришлось деньги выбивать, но и то не всю сумму выбили", "Качество бюджетных новостроек просто пипец... Достаточно вспомнить падающий дом в Алгабасе, рухнувший дом в Караганде, а ещё дома в Кулагере с тонкими стенами, которые сжирала плесень и так далее... Лучше вторичка. Покупать жилье - огромный риск, куча подводных камней в виде обременений, мошенников., родственников в тюрьмах и так далее .. Столько историй и риэлторы только разводят руками - невиноватыемы....."

Да, рынок конкретно разогрели. Решил пару лет переждать", " Пока даже не дергался, думаю. У нас в новостройках застройщики предлагают на пенсионные всего несколько жк, сливают ненужные что-ли Это не понравилось", "Тоже пытаемся купить. За неделю некоторые подняли цены на 6-8 млн",

"Непродуманный шаг властей. В эпидемию массы людей вытащили в банки, офисы дома транспорт. Люди бегают туда сюда. Банки вообще переполнены. Заранее надо же продумать. Что не только пенсионные будут снимать, но и депозиты долларовые, носить в обменники где курс выше, потом в другой банк где счёт строительный компании. Тупо принимают указы, без пошагово представления как все будет в реальности", "вторичка сейчас сдается сложнее и дешевле. Раньше снимали иностранцы и платили хорошо в центре. В самале. Сейчас они уже чаще выбирают первички. С паркигами. Охраной. И тд. Но иногда некоторые особо умелые сдают и вторичный фонд за хорошие деньги"

"Качество и безопасность первички оставляет желать лучшего, они не выдерживают сейсмоиспытания. Пример не показательный и не подходящий, сравнил то, что нельзя априори сравнивать", "Почему то я не удивлена, что так всё складывается. Тоже думаю искать вторичку, не первичку".

Но не все так пессимистично. Гульмира Егимбаева пишет,"Долгожданная новость про изъятие пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий наконец-то превратилась в реальные действия, в моем случае.

Много было возмущений в сети, комментариев, что это придумали депутаты сами себе, что никто кроме них не воспользуется пенсионкой. Иногда я даже коммент оставляла, что нет, ребята, есть и те, кто работал официально, отчислял все налоги, тем самым смог воспользоваться. Эти те - я, и много ещё кто, как оказалось. При том, что я работала всегда в частных компаниях, и в декрете была, и нет у меня богатых олигархородных. Но мы оказывается есть.

Я благодарна правительству, что нам дали такую возможность. Мне прям кстати это было. Частично погасила за счёт ЕПВ ипотеку, и снизилась сумма ежемесячного платежа".

Также хорошей новостью поделился Yerzhan Yessimkhanov. Он считает, что "у этой инициативы одно важное последствие. Едва ли не впервые во всей истории независимого Казахстана были реально вознаграждены люди активные и честные. Те, кто все эти годы исправно платил налоги и пенсионные. Те, кто не прятал зарплаты в конверты. Те, кто старался зарабатывать много и официально. Такие люди сейчас закрывают кредиты и покупают новую недвижимость. И знаете что? Мы с вами это заслужили".

На днях завершил процесс изъятия пенсионных денег. Купил довольно приличную квартиру в Алматы, на вторичном рынке. Семнадцать лет работы, в течение которых я получал большие официальные доходы и платил с них все возможные налоги и сборы, позволили купить квартиру на пенсионные деньги без каких-либо кредитов или доплат.

И по итогам всего процесса принятия решения, разработки правил и итогового изъятия пенсионных хотелось бы сказать пару простых вещей.

Во-первых, процесс действительно был хорошо отработан. Команда "Отбасы-банка" - большие молодцы. Да, пару раз ложился сайт, что неудивительно, когда его ежедневно посещает много десятков тысяч человек, кто-то по несколько раз в день. Да, были нестыковки при подаче документов. Да, не сразу стало понятно, что и как делать. Но все это, по большому счету, были мелочи, потому что при совсем небольших усилиях эти проблемы решались. Огромное преимущество было в том, что весь процесс происходил онлайн, и ни разу не потребовал какого-либо визита в банк или в пенсионный фонд.

Самое смешное, что большая часть вопросов, которые я в эти дни видел у себя в комментариях, или на страницах представителей банка, проистекали из одного простого факта – люди просто не хотели внимательно читать правила. Потому что процесс был описан предельно просто и очень детально. На странице "Отбасы-банка" были пояснения вплоть до того, как правильно сканировать файлы.

Поэтому отдельное спасибо хочу сказать представителям "Отбасы-банка", в первую очередь, за их бесконечное терпение в разъяснении норм, тонкостей и правил.

И второй комментарий, важный. Знаю, инициативу с изъятием пенсионных накоплений сейчас много критикуют. И к росту цен на недвижимость она привела, и альтернатив для использования, кроме недвижимости, мало. С этими аргументами я согласен, они разумные. Но есть у этой инициативы одно важное последствие.

Едва ли не впервые во всей истории независимого Казахстана были реально вознаграждены люди активные и честные. Те, кто все эти годы исправно платил налоги и пенсионные. Те, кто не прятал зарплаты в конверты. Те, кто старался зарабатывать много и официально. Такие люди сейчас закрывают кредиты и покупают новую недвижимость. И знаете что? Мы с вами это заслужили. При всей критике пенсионной реформы – это очень важное последствие, значение которого трудно переоценить".

P.S. zakon.kz попросил председателя правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимову рассказать, как граждане используют свои пенсионные накопления. Ответы будут опубликованы в ближайшее время.

Подготовила Торгын Нурсеитова