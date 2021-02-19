В Алматы запущен проект "Парасат жолы"

В Национальной библиотеке Республики Казахстан состоялась торжественная церемония открытия совместного проекта Антикоррупционной службы, Министерства культуры и спорта "Парасат жолы", сообщает zakon.kz.

В церемонии открытия приняли участие министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, председатель Союза писателей Улугбек Есдаулетов и другие общественные деятели.

Открытие "Парасат жолы" является новым подходом в продвижении концепции добропорядочности, как основы всех современных систем государственного управления, направленных на верховенство общественного мнения.

В рамках проекта представители научной и творческой интеллигенции, видные государственные и общественные деятели на системной основе будут проводить встречи, круглые столы с любыми желающими гражданами.

В целях пропаганды данной идеологии планируется распространение филиалов "Парасат жолы" на базе всех библиотек города Алматы.

Важным аспектом в нашей деятельности является взаимодействие с гражданским обществом. Думаю, что сегодня открытые центры станут точками притяжения добрых идей и инициатив на благо страны, почетных граждан нашего города и представителей творческой интеллигенции, отметил в ходе встречи руководитель Антикоррупционной службы по городу Алматы Ныгмеджан Сапаров

Также министр культуры и спорта Актоты Раимкулова добавила, что проект направлен на культивирование в обществе традиционных народных ценностей, привитие уважения к окружающим, стремления к знаниям и труду.