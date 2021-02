В США клонировали умершее 30 лет назад животное

Американские ученые впервые клонировали аборигенный вымирающий вид - черноногого хорька, сообщает zakon.kz.

Клон родился еще 10 декабря на ферме по разведению черноногих хорьков в Форт-Коллинзе, штат Колорадо. Но информацию о нем представили только сейчас.

Это самочка, которую назвали Элизабет-Энн.

Служба охраны рыб и дикой природы США заявила, что рождение Элизабет Энн 10 декабря 2020 года стало "смелым шагом вперед" в усилиях по увеличению генетического разнообразия хорьков.

Cutting-edge science and a blast from the past! Meet Elizabeth Ann. She’s the first-ever cloned black-footed ferret, created from the frozen cells of a ferret that died more than 30 years ago: https://t.co/PJNo7NaFhV



Check the thread for more about Elizabeth Anne! pic.twitter.com/0i85mv9FgH