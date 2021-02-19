В США клонировали умершее 30 лет назад животное

Американские ученые впервые клонировали аборигенный вымирающий вид - черноногого хорька, сообщает zakon.kz.

Клон родился еще 10 декабря на ферме по разведению черноногих хорьков в Форт-Коллинзе, штат Колорадо. Но информацию о нем представили только сейчас.

Это самочка, которую назвали Элизабет-Энн.

Служба охраны рыб и дикой природы США заявила, что рождение Элизабет Энн 10 декабря 2020 года стало "смелым шагом вперед" в усилиях по увеличению генетического разнообразия хорьков.

Cutting-edge science and a blast from the past! Meet Elizabeth Ann. She’s the first-ever cloned black-footed ferret, created from the frozen cells of a ferret that died more than 30 years ago: https://t.co/PJNo7NaFhV



Check the thread for more about Elizabeth Anne! pic.twitter.com/0i85mv9FgH — US Fish and Wildlife (@USFWSMtnPrairie) February 18, 2021

Для ее создания использовался генетический материал хорька по имени Уилла, которая умерла в 1988 году. На заре ДНК-технологий ее ткани отправили в криобанк Zoo Global в Сан-Диего.

Проблема заключается в том, что все эти хорьки были потомками всего семи близкородственных особей. Это делает их уязвимыми к различным болезням и паразитам. Поэтому использование нового генетического материала укрепит популяцию.

После удачного эксперимента ученые хотят клонировать еще одну особь, на этот раз самца.

Исчезновение черноногих хорьков было связано с тем, что владельцы ранчо отстреливали и травили луговых собачек, которыми питаются эти хищники. С 1979 года черноногие хорьки считались вымершим видом.

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