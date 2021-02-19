В Microsoft заявили, что хакеры скомпрометировали три их продукта

В результате кибератаки, совершенной на компанию SolarWinds в декабре, были скомпрометированы три продукта Microsoft, передает zakon.kz.

Об этом сообщил разработчик Windows по итогам собственного расследования.

Масштабная кибератака затронувшая многочисленные государственные ведомства и частные компании, производилась с территории США. Киберпреступники получили доступ к внутренним системам многих IT-компаний, включая Nvidia, Intel, Cisco и Belkin.

Хакеры осуществили взлом из США, что усложнило американскому правительству наблюдение за их активностью. заместитель советника президента США по нацбезопасности Энн Ньюбергер

Хакеры получили доступ к исходному коду трех продуктов: облачной платформы Azure, сервиса Intune для удаленного управления устройствами и приложениями, а также почтового сервера и календарей Exchange.

В американских спецслужбах ранее заявили, что за атакой стоят российские хакеры. Представители посольства России в США назвали эти обвинения безосновательными.