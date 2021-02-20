Меркель призвала не использовать вакцины в дипломатических целях

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что для победы над пандемией коронавируса надо вакцинировать все население Земли, сообщает zakon.kz.

Об этом она рассказала на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи "Большой семерки", передает РИА Новости.

По ее словам, "пандемия будет побеждена, когда все люди на Земле будут вакцинированы, так как мы видим на примере мутаций, что, чем дольше вирус распространяется в больших масштабах, он мутирует. Это будет снижать эффективность вакцин. Поэтому необходимо это предотвращать, все должны участвовать".

Кроме того, говоря о поддержке усилий по вакцинации в других странах, Меркель отметила необходимость баланса между дипломатией и обязанностями властей прививать жителей своего государства. Канцлер утвердила, что важно не использовать европейские вакцины "в дипломатических и геополитических целях".