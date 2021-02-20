Специалист назвал способы найти украденный смартфон

Павел Мясоедов, партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв", перечислил основные способы найти украденный телефон, сообщает zakon.kz.

В интервью агентству "Прайм", специалист отметил, что смартфоны с операционными системами iOS и Android имеют изначально заложенные в них программы трекинга. Это позволяет пользователю, у которого похитили смартфон, найти место, где устройство включалось последний раз. Сделать это можно через личный кабинет на сайте разработчика или производителя.

Жертва кражи может с помощью компьютера на сайте разработчика или производителя войти в личный кабинет, доступ к которому предоставляется при покупке телефона, и посмотреть, где последний раз девайс включался. Павел Мясоедов

Кроме программ по умолчанию есть и ПО, которое можно установить самостоятельно - бесплатно или за небольшие деньги.

Некоторые компании, например, Samsung или Apple, предлагают дистанционно заблокировать телефон и вывести на его экран предупреждение о необходимости вернуть украденное. Однако, по мнению эксперта, разумнее обратиться в полицию.

Найти смартфон можно также при помощи уникального идентификационного номера — IMEI, который виден оператору вне зависимости от смены SIM-карты. Между тем его можно заменить или стереть, потому все же лучше обратиться в правоохранительные органы.