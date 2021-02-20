Названы самые надежные автомобили

Американская компания J.D. Power провела исследование надежности различных марок автомобилей, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, аналитики изучили опрос 33 251 владельца автомобилей 2018 года выпуска. Вопросы касались возникших за последние 12 месяцев использования проблем и охватывают 177 конкретных неисправностей, сгруппированных в восемь основных категорий.

Самым надежным брендом авто компания признала продукцию Lexus. На втором месте расположились автомобили Porsche, а третье место досталось машинам Kia, при этом авторы исследования отметили, что корейский производитель занял самое высокое место среди брендов массового рынка. В пятерку также вошли Toyota, Buick и Cadillac.

Отмечается, что самой надежной моделью по результатам исследования оказался Porsche 911.

В компании также отметили, что аналитические результаты показывают значительное повышение уровня надежности автомобилей по сравнению с предыдущими годами.