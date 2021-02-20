Коллеги и поклонники Андрея Мягкова беспокоятся за его вдову

Вдова Андрея Мягкова встревожила соседей поведением после смерти мужа, передает zakon.kz.

Как сообщает МК, после кончины Мягкова, коллеги и поклонники артиста очень беспокоятся за его вдову Анастасию Вознесенскую. Они были женаты больше полувека, "дышали" друг другом - казалось, больше им никто не был нужен. Именно Анастасия Валентиновна, болеющая сама, вызвала мужу "скорую" в роковую ночь, когда Мягкова настигла сердечная недостаточность. Соседи рассказали о происходящем в погруженном в траур доме.

История любви Андрея Мягкова и Анастасии Вознесенской началась в середине 60-х. Их брак был крепок и закрыт от посторонних, о личном оба не рассказывали даже в самых откровенных интервью. Несмотря на то, что в звездном союзе не было детей, пара прожила душа в душу долгие десятилетия: никаких скандалов, ревности и выяснений отношений на публике.

Отмечается, что уход Андрея Васильевича стал настоящей болью для его поклонников, большинство коллег и знакомых актера сейчас переживают за его вдову Анастасию Валентиновну. Артистка, по словам знакомых, довольно долго болеет. Единственной опорой для нее был муж.

В разговоре с изданием источники, близкие к окружению звезд, рассказали, как Вознесенская провела первые сутки после трагедии.

Они оба негативно, настороженно относились к журналистам. Очень закрытые люди. Главная по подъезду, где жили Мягков с женой, сказала, что ничего не знает о ее состоянии сегодня. Известно лишь, что Анастасия Валентиновна находится после смерти мужа дома, вчера у нее кто-то был, допоздна горел свет в квартире. Сама она на связь не выходила. Гости к ним в дом обычно не приходили. Хотя Андрей Васильевич всегда был таким мягким, интеллигентным, всегда здоровался с соседями. близкий знакомый пары

Собеседник отметил, что пару очень давно никто из соседей не видел.

Они жили друг для друга. Вчера состоялось собрание в одном из подъездов дома, где жил Мягков, было решено, что после генерального ремонта на стене будет установлена памятная доска, посвященная актеру, - рассказал близкий знакомый пары.

Читайте также:

Главные образы Андрея Мягкова