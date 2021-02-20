Успех в личной жизни предсказали пяти знакам зодиака

Март 2021 года обещает быть холодным, однако это не помешает тому, что у представителей некоторых знаков зодиака в начале месяца пробудятся дремавшие зимой чувства, передает zakon.kz со ссылкой на "Профиль".

Овен

В первой половине марта 2021 года одинокие представители этого знака могут завести роман с человеком старше себя по возрасту или выше по статусу. Астрологи рассказали, что даже если отношения не сложатся, этот человек с высокой долей вероятности останется наставником или покровителем.

Телец

Рожденных под этим знаком астрологи предостерегают от увлечений. Они с легкостью могут принять флирт за серьезные чувства, а потом остаться с разбитым сердцем.

Близнецы

Представители этого знака будут в личной жизни настроены легкомысленно. Очень высок риск завязать отношения с человеком, который Близнецам совершенно не подходит.

Рак

Начало марта может стать удачным временем для избавления от неразделенных чувств. Рожденные под этим знаком смогут наконец-то встретить взаимную любовь

Лев

Весь месяц пройдет у Львов в атмосфере возвышенных чувств и безграничной нежности. Одинокие Львы смогут завести очень приятные знакомства. Состоящие в отношениях представители этого знака испытают прилив чувств к своей второй половине.

Дева

Представители этого знака будут пытаться найти свое счастье едва ли не в каждом новом знакомом. В первой половине месяца у них это вряд ли получится, предупреждают астрологи.

Весы

В марте есть шанс найти родственную душу. Однако произойдет это только с теми Весами, кто уже полностью отпустил прошлые отношения и готов к новым.

Скорпион

Рожденные под этим знаком будут весь месяц наслаждаться успехом у противоположного пола. Простой флирт сможет легко перерасти в серьезные отношения.

Стрелец

Одиноким представителям этого знака гороскоп на март не сулит серьезных отношений. Новые встречи будут интересными, но короткими.

Козерог

В марте 2021 года личная жизнь полностью в руках представителей этого знака. Им самим решать, насколько далеко зайдут новые знакомства.

Водолей

Рожденным под этим знаком астрологи советуют в марте не искать новых знакомств. Лучше уделить внимание близким и родным.

Рыбы

В следующем месяце Рыбы будут необычно целеустремленными в романтических отношениях. Март может стать удачным временем для создания семьи.

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