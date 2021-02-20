Опасность передозировки витамина D и омега-3 объяснили врачи

В период пандемии и в преддверии весны многие стали принимать витамины без назначения врача. Особенно популярными стали витамин D и омега-3, передает zakon.kz.

Как сообщает 360tv.ru, если второй не вызовет никаких побочных эффектов, то с первым нужно быть осторожнее.

По словам терапевта Натальи Уклеиной, витамин омега-3 не может навредить организму, поэтому принимать его можно на постоянной основе. При этом от витамина D могут быть побочные эффекты, поэтому принимать его стоит в той дозировке, которую назначит врач.

Омега-3 приносит только пользу: и холестерин понижает, и сосуды очищает. <…> Витамин D сам по себе не аллергичен, но разные производители используют какие-то добавки, чтобы улучшить вкусовые качества, внешнюю оболочку и так далее. Они могут вызвать аллергию, - пояснила она.

В свою очередь терапевт Лариса Алексеева предупредила, что при избытке витамина D может появиться зуд кожи, головная боль и тошнота. Этот витамин может откладываться в печени, почках, кровеносных сосудах. При этом сейчас в аптеках витамины продаются в специальных профилактических дозировках. Безопасной дозой считается 600 МЕ.

Бесконтрольное применение любых витаминов противопоказано для человека. Но сейчас, в период пандемии, было выяснено, что действительно витамины D и C повышают иммунитет и способны противостоять вирусу. Я думаю, что сейчас тот период, когда мы может применять эти витамины даже без совета врача, - считает Алексеева.

Она подчеркнула, что при приеме любых добавок всегда необходимо соблюдать суточную норму. Также терапевт призвала стараться не заниматься самолечением.

Особенно стоит избегать витаминных комплексов, которые могут привести к серьезным побочным эффектам и вызвать аллергию.